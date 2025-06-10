Endonezya Ve Malezya Tepkilerini Gösterdi

Endonezya ve Malezya, Gazze’ye insani destek iletmek üzere yola çıkan “Madleen” gemisinin uluslararası sularda İsrail tarafından durdurulmasına karşı sert bir tepki gösterdi. Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda “İsrail’in Madleen gemisini Gazze’ye insani yardım götürürken uluslararası sularda durdurmasını şiddetle kınıyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı. Sugiono, bu eylemin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade ederek Gazze’ye yapılan yardımların aksamadan ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, İsrail’in hem kara hem de denizden yardım girişimlerini kısıtlama eylemini “toplu cezalandırma” olarak nitelendirerek, bu durumun açlık riski yaratabileceğine dikkat çekti.

MALAYZYA’NIN ENDİŞELİ AÇIKLAMASI

Malezya Dışişleri Bakanlığı da Madleen gemisinin İsrail tarafından durdurulmasının yarattığı derin endişeyi dile getirdi. Bakanlık açıklamasında, Madleen gemisinin durdurulmasıyla “en savunmasız” bireylere ulaşacak yardımın “kasıtlı ve acımasız şekilde” engellendiği vurgulandı. Gazze’ye uygulanan abluka “acımasız ve barbarca bir eylem” olarak tanımlanarak, Gazze halkına insani yardımların aksamadan ulaşması için çağrıda bulunuldu.

GEMİDEKİ AKTİVİSTLERİN BEYANI

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 18 metrelik Madleen gemisini 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket ettirmişti. Gemide bulunan aktivistler, İsrail ordusu tarafından bir müdahale gerçekleşirse barışçıl bir tavır sergileyeceklerini ve direnişte bulunmayacaklarını açıklamıştı. İsrail ordusu, Madleen gemisine müdahale ederek Gazze’ye yönelik ablukayı kırma çabasını engellemişti. Gemide Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Almanya’dan Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, ayrıca İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu.