Enerji Bakanı Doğalgazsız Yer Bırakmayacağız

DOĞALGAZ VE KÖMÜRÜN DEĞERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bartın’da yaptığı açıklamalarında doğalgazın yanı sıra kömürün de önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “86 milyonuyla kardeş olduğumuz zaman, terörsüz bir Türkiye olduğu zaman Allah’ın izniyle önümüzde hiçbir güç duramayacak” sözlerine yer verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU

Ayrıca, “Doğalgazsız hiçbir yer bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye’ye Gabar’la başladık ve hızlı bir şekilde neticelerini de almaya başladık” diyerek ülkenin enerji bağımsızlığına vurgu yaptı. Bayraktar, Türkiye’de hanelere üç buçuk yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek büyük bir rezervin keşfedildiğini de açıkladı.