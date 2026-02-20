Enerjisa Enerji, Tahvil İhracında Tarihi Başarıya İmza Attı

LİDER ŞİRKETTEN YENİ REKOR İHRAC

Lider elektrik dağıtım ve perakende hizmeti sunan Enerjisa Enerji, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihraç işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Böylece şirket, bugüne dek reel sektördeki en büyük ve en uzun vadeli tahvil ihracını gerçekleştirmiş oldu. Bu ihraç, Türkiye’nin enerji dönüşümündeki rolünü pekiştirerek, kaynakların Enerjisa’nın hizmet verdiği Ayedaş, Başkent ve Toroslar bölgelerindeki dağıtım altyapısının modernizasyonu ve daha dayanıklı enerji sistemleri için kullanılması planlanıyor.

KAP’A AÇIKLAMA YAPTI

Enerjisa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL’lik tahvil ihracını duyurdu. Bu işlemle birlikte şirketin toplam tahvil tutarı 34,6 milyar TL seviyesine ulaşmış oldu. 2025 yılı içerisinde daha önce iki kez kırdığı rekoru, bu yeni ihraçla bir kez daha tazeleyen Enerjisa, tahvilin kısmi ana para ödemeli yapılandırılmış haliyle piyasalarda dikkat çekti.

REKOR İHRACIN DETAYLARI

Ak Yatırım aracılığıyla yapılan bu tahvil ihracı, BİST TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi cazip bir fiyatla gerçekleştirildi. Geçmişte, genellikle 1 ila 2 yıl vadeli tahvil ihraçları ön planda olurken, Enerjisa’nın gerçekleştirdiği bu işlem, yalnızca büyüklüğü ile değil, aynı zamanda uzun vadeli yapısıyla da reel sektörde yeni bir eşik oluşturdu.

GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Enerjisa Enerji, “Daha İyi Bir Gelecek” vizyonuyla 5. tarif dönemine güçlü bir finansal zeminle girdi. Elektrifikasyon, dijitalleşme ve enerji güvenliğinin önem kazandığı bu dönemde şirket, dağıtım altyapısının güçlendirilmesi ve genişletilmesi konusuna odaklanarak Türkiye’nin enerji dönüşümünde önemli bir rol üstleniyor.

ŞİRKETİN GÜVENİ

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, yapılan tahvil ihracı hakkında, “Bu uzun vadeli ve büyük ölçekli ihraç, yatırım modelimizle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturması bakımından önem taşıyor. Yatırımlarımızı sürdürülebilir bir zeminde büyütme imkânı sağlıyor” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ KREDİBİLİTE BİLDİRİSİ

Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, gerçekleştirilen ihraçla ilgili, “Bu tahvil ihracı, hem tutarı hem de vade açısından önemli bir rekor niteliğinde. Yatırımcılar, şirketimizin güçlü finansal yapısına güveniyor” ifadelerine yer verdi.

YENİ REKORLAR

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Enerjisa’nın bugüne dek birçok başarılı ihraç gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu yeni ihraç, hem hacim hem de vade bakımından önemli bir başarı” dedi. Ak Yatırım, özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumunu sürdürme kararlılığı ile dikkat çekti.