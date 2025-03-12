Enerjiyle Bağlama Sorusu ve Hatipoğlu’nun Yorumu

Nihat Hatipoğlu, Ramazan’ın manevi atmosferini izleyicilere aktarırken, her zaman olduğu gibi seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Ancak bu sefer gelen soru, alışıldık dualardan ve tövbelerden biraz farklıydı. Genç bir izleyici, “Dua yerine enerjiyle birini bağlamak mümkün mü?” diye sorduğunda, Hatipoğlu öncelikle duraksadı ve soruyu tekrar ettirdi. Sanki “Ben mi yanlış duydum?” düşüncesi içindeydi. Ardından verdiği cevap ise dikkat çekti: “Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu, gelmiyor mu bilmiyorum ama… Enerjiyle gelen, enerjiyle geri gider!” Hoca, bu sözlerle hem şaşkınlığını gizleyemedi hem de durumu düzeltmeye çalıştı.

ENERJİYLE BAĞLANMA KONUSU

Hatipoğlu, soruyla ilgili derinlemesine yanıt vermek adına konuyu biraz daha açtı: “Enerjiyle bağlarsa, enerjiyle gider. Bu doğru bir yol değil. Tabii sen bunu kendin için sormuyorsun, genel bir soru olarak iletiyorsun, biliyorum.” Ardından şaka yaparak durumu eğlenceli hale getirdi: “Tokalaşma, kucaklaşma bir enerji, evet, doğru. Ama İzmir’deki birine nasıl enerji göndereceksiniz?” Ve son olarak, “En güzel enerji duadır!” diyerek hem izleyicileri rahatlattı hem de sosyal medyada paylaşılacak bir an yarattı.