Enes Güran İçin İstinaf Başvurusu Yapıldı

GAZİANTEP’TE CİNAYET DAVASI BAŞLADI

21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra, 19’uncu günde Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde dere yatağında bulunan Narin Güran’ın cinayetine dair tutuklanan 12 kişiden 4’ü hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Narin’in cesedi, çuvalda, üzerinde 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılarak ve çalılıklarla örtülerek gizlenmiş şekilde bulundu. İddianamede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örnekleri tespit edilen amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşımayı itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar yer alıyor. Bu kişilerin olay sırasında aynı evde bulundukları HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tespit edildi.

DAVA SÜRECİ VE CEZALAR

Davanın 26 Aralık’ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren ikinci duruşmasında, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, sanıkların tutuklu kalmasını kararlaştırdı.

AİLE AVUKATINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmak üzere 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı. Dilekçede, Ulusal Kriminal Büro’nun, Daran 2 askeri üsse ait kamerada sanık Nevzat Bahtiyar’ın, Narin Güran’dan hacim olarak 3 kat büyük olmasına rağmen herhangi bir tespitte bulunamaması eleştirildi. Narin’in son görülme anı okul kameralarında kayıtlıdır ve bu süre zarfında yaşananlar detaylı bir şekilde incelenecek. Dilekçede ayrıca, tespit edilen yer ile Narin’in son görüldüğü yer arasındaki mesafenin 84 metre olduğu ve bu mesafeyi 50 saniyede kat etmenin imkansız olduğu vurguanmıştır.

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO RAPORUYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Davanın detaylarında, sanık Nevzat Bahtiyar’ın hacim olarak maktulün 3 katı olmasına rağmen tespit edilememesi gibi çelişkiler de öne çıkıyor. Ayrıca, mahkemenin araç buluşmasına yönelik yaptığı tespitlerin yetersiz olduğu iddia ediliyor. UKB, Nevzat Bahtiyar’a ait kırmızı bir araçla mavi römorklu bir traktörün yan yana geçişini araç buluşması olarak değerlendirmiş ve bu durumun açıklanmadığı belirtilmiştir.