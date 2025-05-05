Enflasyon Rakamları Açıklandı: Nisan’da Fiyatlar Yükseldi

NİSAN 2025 ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan 2025 enflasyon verilerini 5 Mayıs 2025’te kamuoyuna sundu. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan’daki artışının aylık yüzde 3 olduğunu, yıllık enflasyonun ise yüzde 37,86 seviyesine ulaştığını açıkladı. ENAG’ın verileriyse aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak belirledi. Bu iki kurum arasındaki yaklaşık iki katlık fark, ekonomi dünyasında tartışmalara yol açtı.

TÜİK VERİLERİ: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 37,86’YA DÜŞTÜ

TÜİK’in verilerine göre, Nisan 2025’te aylık enflasyon yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık enflasyon Mart ayındaki yüzde 38,1’lik seviyeden 0,24 puan gerileyerek yüzde 37,86’ya indi. Ana harcama grupları arasında en yüksek aylık artış yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda, yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gözlemlendi. Yıllık bazda en fazla artış ise eğitimde yüzde 94,90, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 9,51 oldu. Çekirdek enflasyon (C endeksi) yıllık bazda yüzde 37,42 olarak kaydedildi. TÜİK, gıda ve konut gruplarının enflasyona önemli bir katkı sağladığını açıkladı.

ENAG’IN VERİLERİ: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 73,88

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 4,46, yıllık enflasyonun ise yüzde 73,88 olduğunu bildirdi. ENAG’a göre, en yüksek aylık artış, haberleşmede yüzde 9,67, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 9,51, lokanta ve otellerde ise yüzde 7,68 olarak gerçekleşti. ENAG’ın verileri, TÜİK’in enflasyon oranının neredeyse iki katını oluşturuyor ve bu durum vatandaşın hissettiği fiyat artışlarına daha yakın bir tablo çiziyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. Ancak Nisan verileri, bu hedefin ulaşılmasının güç olduğunu gösteriyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şubat 2025’te “Enflasyon hedefle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı koruyacağız” ifadesini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise X hesabında, “Dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarla enflasyonun düşüşü sürecek” değerlendirmesinde bulundu. Ancak ekonomist Mustafa Sönmez, X’te “Nisan’da TÜFE yüzde 3,5’tan az gelmeyebilir” uyarısında bulunarak, fiyat hareketliliğinin devam edebileceğini belirtti.

ENFLASYONUN VATANDAŞA YANSIMASI

Nisan verileri, özellikle haberleşme, lokanta ve gıda fiyatlarındaki artışların vatandaşı zorladığını ortaya koyuyor. TÜİK’e göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubu enflasyona 1,23 puan katkı sağlarken, ENAG’ın yüzde 7,68’lik lokanta ve oteller artışı, dışarıda yemek maliyetlerinin yükseldiğine işaret ediyor. İktisatçı Şenol Babuşçu, X’te TÜİK ve ENAG arasındaki farkın 2025’te yüzde 6’yı aştığını belirterek, “TÜİK’in verileri gerçek enflasyonu yansıtmıyor” eleştirisinde bulundu. Ayrıca, kira zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 56,35 olarak gerçekleşti ve bu durum kiracıları zorlayıcı bir tablo ortaya koydu.