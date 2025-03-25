Enflasyon Tahminleri Yükselirken Siyasi Belirsizlik Azalıyor

Bank of America, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dair bir rapor yayımladı. Rapor, geçtiğimiz hafta piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların siyasi belirsizlikten kaynaklandığını ortaya koyuyor. Banka, bu belirsizliğin ilerleyen zamanlarda azalacağını tahmin ediyor; ancak, enflasyon üzerindeki etkisinin şu ana kadar sınırlı kaldığını ifade ediyor. Yine de, Banka, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelleyerek, daha önce yüzde 25,7 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,1’e çıkardı.

SİYASİ BELİRSİZLİK VE PİYASA ETKİSİ

Raporda, “Siyasi belirsizlik muhtemelen buradan itibaren azalacak. Enflasyonist bir etki var ancak şu ana kadar sınırlı” şeklinde ifadeler yer alıyor. BofA, eğer belirsizlik bekledikleri gibi ortadan kalkarsa, bu şokun enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğini vurguladı. Geçişkenliğin büyük bölümünün Nisan ayında, bir kısmının ise Mart ayında gerçekleşeceği öngörüldü. Bu doğrultuda, banka, Nisan ayı için daha önce öngördüğü 200 baz puanlık faiz indirimi beklentisini duraklatma yönünde değiştirerek, yıl sonu politika faiz tahminini yüzde 30,5’ten yüzde 32,5’e yükseltti.

BofA raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net pozisyonunda dikkate değer bir düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, “Yaşanan siyasi belirsizliğin etkisiyle TCMB net pozisyonu Çarşamba günü 11,2 milyar dolar azaldı. Son üç gündeki toplam azalmanın yaklaşık 21-23 milyar dolar olduğunu tahmin ediyoruz” deniliyor. Bu çıkışların yaklaşık yüzde 90’ının yabancı pozisyonlardaki azalmadan kaynaklandığı, özellikle döviz tarafında yoğunlaştığı belirtiliyor. Yerel döviz talebinin çok sınırlı olduğu ve çoğunlukla döviz açığı bulunan şirketler tarafından etkilendiği ifade ediliyor.

FAİZ VE LİKİDİTE POLİTİKALARI

Banka, TCMB’nin daha fazla yerel dolarizasyon riski görmesi durumunda politika faizini artırabileceğini öne sürüyor. Raporda, “Anladığımız kadarıyla Merkez Bankası, ihtiyaç duyulması halinde daha yüksek reel oranlar sunmaya hazır. Bu nedenle likidite bonolarının döviz girişlerini hızlandırmayı amaçladığını düşünüyoruz” açıklaması yer alıyor. BofA, Merkez Bankası’nın ekonomik koşullara bağlı olarak esnek bir yaklaşım sergileyebileceğini öngörüyor.

REVİZE EDİLEN TAHMİNLER

BofA, enflasyon tahminlerini yukarı yönde güncellerken, faiz politikası ile ilgili beklentilerini de revize etti. Raporda, “Nisan ayında 200 baz puanlık indirim beklentimizi duraklamaya çeviriyoruz ve yıl sonu politika faizimizi yüzde 30,5’ten yüzde 32,5’e revize ediyoruz” ifadelerine yer veriliyor. Banka, bu revizyonların siyasi belirsizliğin piyasalar üzerindeki etkisine ve enflasyonist baskılara dayandığını belirtiyor.