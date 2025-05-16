Enflasyon Ve Dolar Tahminleri Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemine ait gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Finans sektöründen profesyoneller, ekonomistler ve reel sektör temsilcilerinin katıldığı bu ankette, yıl sonuna ilişkin enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı tahminlerinde artış olurken, ekonomik büyüme beklentilerinde bir düşüş meydana geldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Katılımcıların cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi, önceki ayki yüzde 29.98 seviyesinden yüzde 30.35’e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon tahmini yüzde 25.56’dan yüzde 25.06’ya geri çekilirken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 17.69’dan yüzde 17.77’ye çıkarak artış gösterdi.

DÖVİZ KURUNDA YUKARI REVİZYON

Yıl sonu döviz kuru beklentileri de yukarı yönde revize edildi. Katılımcılar, yıl sonunda dolar/TL kurunun 43.70 TL olacağını öngörüyor. Bu tahmin, önceki dönem tahmini 43.60 TL’nin üzerine çıkıyor. Ayrıca 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 45.85 TL’den 46.62 TL’ye yükseldi.

Katılımcıların gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 46.00’dan yüzde 49.00’a yükseldi. TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için üç ay sonrası tahmini de yüzde 39.24’ten yüzde 42.96’ya çıktı. Ayrıca, katılımcıların 12 ay sonrası politika faizi tahmini yüzde 30.08 olarak belirlendi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Ekonomik büyüme tahminlerinde de sınırlı bir aşağı yönlü revizyon gerçekleşti. 2025 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3.0’dan yüzde 2.9’a, 2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye düştü.