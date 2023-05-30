Enflasyonu yüzde 40’ın altına çekecek doğal gaz kararı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gaz faturalarının Hazine tarafından karşılanması sebebiyle ‘sıfır fiyat’ yönteminin uygulanacağını duyurdu.

Bu uygulamayla yüzde 2.4 civarında beklenen aylık enflasyonun yüzde 0 (sıfır) olarak açıklanması bekleniyor. Eğer tüketici fiyatlarındaki aylık artış mayısta yüzde 0 olursa, nisan ayında yüzde 43.68 olarak açıklanan yıllık enflasyon yüzde 39.52’ye gerileyecek. Böylece yıllık enflasyon Aralık 2021’den bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına düşecek

Mayıs ayında doğalgaz faturalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması enflasyon hesabına yansıtılacak.

TÜİK dün akşam konuyla ilgili yaptığı açıklamada mayıs ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) hesaplamalarında doğalgaz için “sıfır fiyat” yöntemi uygulanacağını belirtti. Açıklamada “Söz konusu EPDK kararında, konut abonelerinin 24/4/2023 tarihinden 31/5/2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri ile bu sistem kullanım bedellerine tekabül eden diğer tutarların tamamının Bakanlık bütçesinden karşılanacağı belirtilmektedir. Bu kararın, TÜFE kapsamında yer alan doğalgaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır” ifadeleri yer aldı. Doğalgazın TÜFE madde sepetindeki ağırlığı da dikkate alındığında genel endeks üzerinde 2023 Mayıs ayında aşağı yönlü kuvvetli bir etki yaratacağı belirtildi.

‘2.4 PUAN AŞAĞI ÇEKER’

Uzmanlar ‘sıfır fiyat’ yönetiminin uygulanmasıyla TÜFE’deki aylık değişimin 0 (sıfır) olabileceğini, hatta negatif çıkabileceğini belirtti.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, TCMB eski başekonomisti TÜİK açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede “Mayıs’ta TÜİK sıfır veya hafif negatif enflasyon açıklayabilir. Nedeni ücretsiz doğalgaz uygulaması nedeniyle doğalgazda “sıfır fiyat” yönteminin uygulanacak olması. Tahminen aylık enflasyonu yaklaşık 2.4 puan aşağı çeker” ifadelerini kullandı.

NİSANDA YÜZDE 43.68’E GERİLEMİŞTİ

TÜİK mayıs ayı enflasyonunu 5 Haziran pazartesi günü açıklayacak. Son olarak nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 43.68, aylık enflasyon ise yüzde 2.39 olarak açıklanmıştı. Mart ayında ise tüketici fiyatlarındaki yıllık yükseliş yüzde 50.51, aylık yükseliş ise yüzde 50.51 olmuştu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023:

Ekonomistler son karardan önce aylık enflasyonun paralel bir seyirle mayıs ayında da yüzde 2.4 civarında gelmesini bekliyordu. Eğer bu beklenti geçekleşmiş olsaydı TÜFE’deki yıllık yükseliş yüzde 42.87 olacaktı. Ancak aylık artışın yüzde 2.4 yerine yüzde 0 gelmesiyle yıllık enflasyon yüzde 39.52’ye gerileyecek. Böylece yıllık enflasyon Aralık 2021’den bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına gerileyecek.

Bunun yanında aylık enflasyonun yüzde 0 olması durumunda yılın ilk 5 ayında TÜFE’deki artış yüzde 15.21 olacak.

YIL SONU BEKLENTİSİNE YAKLAŞACAK

Enflasyonun yüzde 39.52’ye gerilemesiyle piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisine erkenden yaklaşılmış olarak. Son olarak TCMB 2023 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Burada reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 39 katılımcının yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 37.17 oldu.