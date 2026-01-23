Engelli Genç Kız Yangında Hayatını Kaybetti

Olay, Salıbaba Mahallesi İpekyolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın patlak verdi. Dumanı fark eden çevre sakinleri, duruma hemen müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

ENGELLİ GENCİ KURTARDILAR

Yangın sırasında evde bulunan engelli ve yatalak 17 yaşındaki Sude Naz Bozyiğit’in de kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri anında bilgilendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, karbonmonoksit gazına maruz kalan Bozyiğit’i ambulansa alarak tedavi sürecine başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tüm müdahalelere rağmen yazık ki 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi. Bozyiğit’in cansız bedeni, gerekli otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.