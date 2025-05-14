Engellilere Yönelik Öneri, TBMM’de Kabul Edildi

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÖNEMLİ TEKLİF

Yeni Yol Grubu, engelli bireylerin karşılaştığı sorunların belirlenmesi, çözüm yollarının geliştirilmesi ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi amacıyla dikkat çekici bir teklif ile TBMM Genel Kurulu’nun gündemini meşgul etti. Grup, engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek bir merkezde toplanmasını ve gerektiğinde bir Engelliler Bakanlığı kurulmasını öngören bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN ONAY ALDI

TBMM Başkanvekili Celal Adan, öneriyi milletvekillerinin onayına sundu. İlk oylamada, katipler arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle elektronik oylama sistemine geçilmesi gerekti. Oylama sırasında AK Parti sıralarında yeterli sayıda milletvekili olmadığı için öneri, muhalefetin oylarıyla kabul edildi. Bu gelişmeyle birlikte, engelli bireylerin yaşamış olduğu sorunlara dair daha kapsamlı bir çalışmanın yapılmasının yolu açıldı.