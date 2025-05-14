Engellilere Yönelik Teklif, TBMM’de Onaylandı

ENGELLİ BİREYLER İÇİN YENİ ÖNERİLER

Yeni Yol Grubu, engelli bireylerin karşılaştığı sorunları belirlemek, çözüm yolları geliştirmek ve hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla dikkat çeken bir öneriyle TBMM Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Grup, engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek bir merkezde toplanmasını ve gerektiğinde bir Engelliler Bakanlığı kurulmasını hedefleyen bir araştırma komisyonunun oluşturulmasını önerdi.

MUHALEFETİN DESTEKLEYİCİ OYLARIYLA KABUL OLDU

TBMM Başkanvekili Celal Adan, öneriyi milletvekillerinin oylamasına sundu. Ancak ilk oylama sırasında, katip üyeler arasında yaşanan uyumsuzluk nedeniyle elektronik oylama yöntemine geçiş yapıldı. Oylama esnasında AK Parti sıralarında yeterli sayıda milletvekili bulunmadığını göz önünde bulundurarak, öneri muhalefetin oylarıyla kabul edildi. Bu gelişme, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dair daha geniş kapsamlı bir çalışmanın başlangıcını oluşturdu.