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Engelliye Otomobil Çarpması Sonucu Ölüm

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KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Kaza, saat 03.30 sularında Ortaköy ilçesinde Bozkır köyünde meydana geliyor. Kırşehir yönünde ilerleyen S.U. (43) yönetimindeki 40 BD 47 plakalı otomobil, iddialara göre, beklenmedik bir şekilde yola çıkan zihinsel engelli Mustafa Kanalmaz’a çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Kanalmaz, yere düşüyor.

EKİPLERİN İNCELEMELERİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ekipler, yapılan incelemelerde Kanalmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Sürücü S.U. gözaltına alınıyor ve kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor.

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