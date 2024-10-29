“Enginarlar Aydın’da Pazarları Şenlendiriyor”

ENGİNER ÜRÜMÜ VE PAZARDAKİ YERİ

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da enginarlarıyla pazarlarda yerini alıyor. Zengin tarım potansiyeli ve lezzetli ürünleriyle dikkat çeken Aydın, Gölhisar Mahallesi ile enginar üretiminde öne çıkıyor. Aydın’da enginar üretimi, hem yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor hem de sağlık açısından önemli faydalar sunuyor. Enginar sezonu başlamasıyla birlikte hasat edilen taze filizler, pazarlarda alıcılarını bekliyor.

ÜRETİM DÖNEMİ VE SAĞLIK FAYDALARI

Aydın’daki enginar sezonunun her yıl Ağustos’un 20’sinde başladığını belirten enginar üreticisi Sedat Çetin, “Hasat dönemi Ekim sonu Kasım başı gibi başlıyor ve bu süreç Haziran’a kadar devam ediyor. Şu anda pazarlarımızda filiz enginar olarak adlandırdığımız taze ürünler bulunuyor. Enginarlar, hem lezzetleriyle hem de sağlık yararlarıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda sağlıklı beslenme konusunda artan bilinç ile birlikte tüketiciler organik ve doğal ürünlere yöneliyor. Bu da bizim gibi yerel üreticilerin işini kolaylaştırıyor.” şeklinde konuşuyor. Popülaritesi artan enginar, sağlıklı bir sebze olmanın yanında lezzetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Aydınlılar enginarları, yalnızca sebze olarak değil, sağlık açısından da bir besin kaynağı olarak değerlendiriyorlar. Bu nedenle insanların enginarı salatalarda, zeytinyağlı yemeklerde ve çeşitli tariflerde kullanması yaygınlaşıyor. Enginarlar, özellikle karaciğerin dostu olarak biliniyor ve yağlanmayı önleyici özellikleri sayesinde sağlıklı beslenme için önemli bir yer tutuyor.

YEREL EKONOMİYE KATKININ ÖNEMİ

Enginarların yerel ekonomiye katkı sağladığını vurgulayan Çetin, “Üretim sürecinden satış aşamasına kadar birçok aile bu süreçte yer alıyor. Yerel üretimimiz sayesinde hem istihdam sağlıyoruz hem de Aydın’ın tarım potansiyelini ortaya koyuyoruz.” diyerek durumu açıklıyor. Enginarların pazarda fiyatının 30 TL’den alıcı bulduğu ifade ediliyor.