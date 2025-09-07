Enpara Bank’tan IBAN Değişikliği Duyurusu!

Türkiye’nin dijital bankacılık alanındaki lider firmalarından Enpara.com, önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. QNB bünyesindeki faaliyetlerine devam eden Enpara, QNB Group’un yeni kurduğu iştirak olan Enpara Bank A.Ş. çatısı altında hizmet vermeye başlayacak. Bu önemli değişiklik sonucunda müşterilerin hesap numaraları aynı kalsa da IBAN numaraları yenilenecek. Bankacılık sektöründe dikkatle izlenen bu geçiş süreci, 12 Eylül’de ilk aşamanın başlaması ile hayata geçirilecek, ardından 26 Eylül’de ikinci faz devreye girecek. Gerekli durumlarda geçiş sürecinin 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanması öngörülüyor.

GEÇİŞ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Banka, geçiş sürecinin başlamasına kısa bir süre kala müşterilerine bilgi vermek amacıyla SMS göndermeye başladı. Mesajlarda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğuna değinildi. Bunun yanı sıra, eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceği belirtildi. Ancak bu işlemin gerçekleşmesi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Aksi takdirde, eski IBAN aracılığıyla gerçekleştirilen transferler otomatik olarak aktarılmayacak.

PLANLI KESİNTİLERLE GEÇİŞ YAPILACAK

Geçiş işlemleri sırasında sistemler arasında veri aktarımının yapılması sebebiyle gece saatlerinde planlı kesintiler meydana gelebiliyor. Banka, bu kesintilerden önce müşteri bilgilendirmesi yapacağını açıkça ifade ediyor. Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürecek.