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Enver İbrahim’den Erdoğan’a Ziyaret Teşekkürü

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ENVER’İN PAYLAŞIMI

Enver, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında düzenlenen Malezya-Türkiye İş Forumu’na katıldığını duyurdu. Forumu sırasında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ticari işbirliğinin güçlendirilmesine olan “acil ihtiyacı” öne çıkaran Enver, bunun yanı sıra Erdoğan ile Türk heyetinin katılımına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu ilişkinin gelecekte işbirliğine yönelik geniş etkiler yaratacağını ifade etti.

KATILIM VE GELECEK İLİŞKİLER

Enver paylaşımında, Türkçe “Teşekkür ederim, görüşmek üzere.” ifadesiyle sözlerini sonlandırdı. Bu, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği hakkında olumlu bir mesaj taşıyor. Ayrıca forumun, ticaret alanında yeni fırsatlar yarattığı ve ilişkilerin derinleşmesine katkıda bulunacağı belirtiliyor.

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