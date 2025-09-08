Epstein İddiasında Yeni Gelişme: ABD Adalet Bakanlığı İsimleri Gizli Tutmak İstiyor

ADLET BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMALARI

NBC News’ün mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre Adalet Bakanlığı, Epstein’ın 2008’deki savcı-sanık uzlaşması çerçevesinde Florida’daki federal savcılardan yargılanmayacaklarına dair güvence aldığı belirtilen iki kişinin “suçlanmamış üçüncü taraflar” olduğunu savunuyor. Bakanlık, Manhattan’daki davaya bakan federal yargıç Richard Berman’a gönderdiği dilekçede Epstein ile bağlantılı bu kişilerin kimliklerinin kamuoyuna ifşa edilmesine karşı çıktığını ifade ediyor. Ayrıca, mahkeme kayıtlarında Epstein’ın 30 Kasım ve 3 Aralık 2018 tarihlerinde 100 bin dolar ile 250 bin dolar havale ettiği söylenen bu kişilerin iddianamede geçen çalışanlardan biri olduğu öne sürüldü. Epstein’ın bu ödemelerinin “tanıkları etkileme girişimi” olarak, kendisine karşı ifade verebilecek kişileri engellemeyi amaçladığı iddia ediliyor.

GİZLİ KİŞİLERİN AÇIKLANMASI TALEP EDİLDİ

NBC News, Epstein’ın yaşamını yitirmesi, davanın sona ermiş olması ve savcıların başka kişilere dava açılmayacağını belirtmesi gerekçesiyle Berman’dan gizli tutulan isimlerin açıklanmasını talep etti. Jeffrey Epstein, 14 yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere onlarla birlikte cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanıyordu. 10 Ağustos 2019 tarihinde, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein’ın dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi pek çok ünlü ismin adı geçiyordu.

FBI’IN EPSTEİN İNCELENMESİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda “Epstein dosyaları” olarak bilinen belgelere yönelik yaptığı inceleme ile gündeme geldi. İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi”nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı ifade edildi. Epstein’ın, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının bulunduğu kişilerin suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle örtbas için öldürüldüğü iddialarının aksine, intihar ettiği sonucuna varıldığı belirtildi.

TÜM İDDİALAR VE GOSSİPLER

Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın “İsrail için çalıştığını ve Washington’da herkesin aynı görüşte olduğunu ancak bunun açıkça söylenemediğini” öne sürdü. Wall Street Journal (WSJ), Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’ın 50’nci doğum günü için tanıdıklarından bir mektup yazmasını istediğini ve bu mektuplardan birinin Trump’a ait olduğunu iddia etti. Adalet Bakanlığı, Epstein’ın suçlarında rol oynayan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin kayıtlarını ortaya koydu. Kayıtlara göre, Maxwell, Epstein’ın bir “müşteri listesi olmadığını” iddia etti.