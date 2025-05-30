Ercan Deniz, Özcan Deniz’le yüzleşti. Mahkeme kararı, uzaklaştırma getirdi

DENİZ AİLESİNDE GERİLİM SÜRÜYOR

Deniz Filmcilik şirketinin proje sahibi Ercan Deniz, butik sitedeki boş daireleri kiralamak istediğinde Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar ile karşı karşıya geldi. Olayların gelişimi üzerine Ercan Deniz savcılığa başvuruda bulundu. Özcan Deniz ise eşi Samar’a hakaret eden abisi için korunma talep etti. Mahkeme, Ercan Deniz’in iki ay boyunca Özcan Deniz ve eşine hakaret etmemesine ve onlardan uzak durmasına karar verdi.

ÇATIŞMA VE TEPKİLER

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz’in kendisinin olmadığı bir zamanda siteye gelerek eşini rahatsız etmesine büyük tepki gösterdi. Özcan Deniz, “Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin!” diyerek sert bir yanıt verdi. Ayrıca, “Kendini rüsva ettin. 35 yıl beni sömürdün, işlediğin bütün suçları bana yıkmaya çalıştın” şeklinde açıklamada bulundu.

KORUNMA KARARI ALINDI

Olayların ardından Ercan Deniz, Deniz Filmcilik’teki boş daireleri kiralamak istemesine rağmen yaşanan bu durumla karşılaştı. Ercan Deniz’in savcılığa yaptığı başvuru ile Özcan Deniz, eşine hakaret eden abisine karşı korunma talep etti. Mahkeme, bu talebi değerlendirerek Ercan Deniz’in iki ay boyunca Özcan Deniz ve eşine yaklaşmamasına karar verdi. Ailevi sorunlarla gündeme gelen Deniz ailesinde yaşanan bu gerilim, son gelişmelerle birlikte bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.