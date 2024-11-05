“Erdem Şen’in Açıklaması, Hilmi Şen’in Ölüme Gidişi”

Olay, sabah saatlerinde Balışeyh ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, makamından ayrılıp sahada yapılan çalışmaları yerinde incelemek için makam aracıyla TOKİ bölgesine doğru hareket etti. Bu esnada, Başkan Şen’in amcasının oğlu olduğu öğrenilen Erdem Şen, bir araçla gelerek makam aracına tabancayla ateş açtı. Olay sırasında, araçtan inen Başkan Şen ile şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) kurşunların hedefi oldu.

BELEDİYE BAŞKANI VE ŞOFÖRÜNÜN KAYBI

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam etmekteyken, şüpheli Erdem Şen, belediye binası önünde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Erdem Şen’in, akrabası Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikail Çelikkol’u (40) tabancayla vurarak öldürmesine neden olan ifadesi gün yüzüne çıktı. Erdem Şen, “Akrabam olan Hilmi Şen, bana seçimden önce ‘Seçim çalışmasını beraber yürütelim, seçimi kazandıktan sonra seni işe alacağım’ dedi. Seçimi kazandıktan sonra işe almadı. Daha önceden de başkan ile işe almadığı için tartışmalar yaşadık. Daha sonra ben başka bir işe girmiştim, oradan da ayrıldım. O sinir ve öfke ile silahı çekip başkanı, şoförünü ve yanındakileri vurdum” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Erdem Şen’in, saldırıyı gerçekleştirmeden 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. Erdem Şen, “Konuşmasını bilmez, başımıza bela olur demişsin. Ben konuşmasını bilirim, sadece yalan söyleyemem, senin gibi; orada haklısın. Bu saatten sonra her şey meydanda. İnceldiği yerden kopsun. Gerçi sen kendi öz yeğeninin hakkını yedin yıllarca. Bizimkinin lafı bile olmaz. Sorarlarsa tek tek anlatırız” ifadelerini paylaştı. Erdem Şen’in emniyetteki sorgusu devam ederken, olayda yaralanan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42)’ün Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Başkan Hilmi Şen’in cenazesi yarın öğle namazı sonrası Balışeyh Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Balışeyh Mezarlığı’nda toprağa verilecek.