Erdoğan: 101 Vakıf Eserimizi Açıyoruz

VAKIFLAR HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı’nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Bugün 101 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

EVLİLİĞİ ZORLAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında belirttiği üzere, “Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye’de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.” Evlilik konusuna da değinen Erdoğan, “Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz.” dedi.

GENCİMİZE DESTEK PROGRAMLARI

Erdoğan, Mehir Vakfı’nın 81 ilde 20 bini aşkın gence düğün ve çeyiz desteği sağladığını kaydetti. 2025 Aile Yılı’nda aile ve gençlik fonuyla yuva kuracaklara verdikleri desteği artıracaklarını belirtti. Ayrıca, doğum yardımı ödemelerinde ciddi bir artış gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dijital medyanın toplumlardaki yanlış algılarla mücadeledeki rolüne de dikkat çekti.