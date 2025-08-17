Erdoğan, Alaska Zirvesi’ni Destekliyor

ZİRVEYİ DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska’da düzenlenen zirveye dair yorumlar yaptı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmelerin “Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını” ifade etti.

BARİŞ İÇİN GEREKEN KATKI

Alaska Zirvesi’ni olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Erdoğan, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını dilediğini söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin barışın sağlanması adına “her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu” belirtti.