Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.

Beştepe, Kabine toplantısı sonrasında süpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü.

Liderlerin görüşmesinde seçim sonuçları değerlendirildi. Yeni dönemde Cumhur İttifakı çatısı altında izlenecek yol haritasına ilişkin görüşler dile getirildi.

Bu çerçevede Erdoğan ve Bahçeli 28’inci yasama döneminin Meclis takvimini de ele aldı.