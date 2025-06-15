Erdoğan Barış Diplomasi Sürekliliğini Sağlıyor

ERDOĞAN BARIŞ DİPLOMASİSİ SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara yönelik barış diplomasi çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Sait ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki gerginlikler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

YENİ BİR SAVAŞA TAHAMMÜL YOK

Erdoğan, görüşme sırasında, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının neden olduğu çatışmaların bölge güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, bölgenin yeni bir savaşa kesinlikle tahammül edemeyeceğini belirtti. Erdoğan, bu konuda kaygılarını dile getirerek, barışın tesisi için gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

NÜKLEER ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN MÜZAKERE GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetinin küresel güvenlik ve istikrar açısından bir sorun haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu öncesinde gerçekleşmesinin sistemli bir endişe kaynağı olduğunu aktardı. Türkiye’nin nükleer anlaşmazlıkların çözümünde tek bir yol olarak müzakereleri gördüğünü vurguladı. Görüşme esnasında, Gazze’deki son gelişmelerin İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilmemesi gerektiğine de dikkat çekti.

IMPLEMENTASYONUNUN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüşmeler yaptı. Trump ile olan görüşmesinde, Türkiye’nin İran ve İsrail arasındaki gerilimi yakından izlediğini ve nükleer müzakerelerin anlaşmazlığın çözümündeki önemini vurguladı. Pezeşkiyan ile yapılan görüşmede, Erdoğan, saldırıları şiddetle kınadı ve İran halkına başsağlığı diledi. Selman ile olan konuşmasında ise Netanyahu yönetiminin bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Tansiyonun düşmesi için İsrail’in durdurulmasının gerekliliğini ifade etti.