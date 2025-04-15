Erdoğan, CHP’ye Mandacılığı Eleştirdi

TOPLANTI DETAYLARI VE GÜNDEM

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Saat 15.24’te başlayan bu toplantının gündeminde öğretmen atamaları, ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele ve dış politikadaki önemli konular yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda, “Ekonomiden tarıma, dış politikadan güvenlik konuları dahil olmak üzere gündemimizdeki meseleleri etraflıca değerlendirdik” şeklinde ifadeler yer aldı. Aldıkları kararların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

DİPLOMASİ FORUMU’NUN ÖNEMİ

Zorbalıklara karşı asla geri adım atmadıklarını dile getiren Erdoğan, “Güçlü Türkiye gerçeğine birçok alanda şahit olmaya başladık” dedi. 4. Antalya Diplomasi Forumu’nun, Türk dış politikasının gücünü görmek açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Etkinliğe 6 bini aşkın katılımcı katıldı ve 50 oturumda eğitim, iklim krizi gibi pek çok konuya yer verildi. Gazze ve Suriye konulu oturumların çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Filistin halkının yanında olduğumuzu belirttik” şeklinde konuştu. AB ile ilişkilerin geliştirilmesine hazır olduklarını ifade etti, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için çaba göstereceklerini söyledi.

ORTADOĞU VE GÜVENLİK

Toplantıda Orta Doğu’daki sorunların Türkiye’yi, ekonomisini ve güvenliğini doğrudan etkilediğini belirten Erdoğan, “Girişimci bir anlayışla hadiseleri okumak zorundayız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin sahip olduğu güçlü kurumların önemli projelere imza attığını, savunma sanayii ürünlerinin birçok ülke tarafından kullanıldığını aktardı. Bölgedeki olumlu değişim için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi. “Muhalefet yolsuzluk soruşturmasını üstünü örtmek için batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye’nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz” dedi. Türkiye’nin çok kutuplu dünyada daha fazla ağırlığını hissettirdiğini belirtti ve muhalefetin bu gerçeği göremediğini söyledi. Suriye’de bölücülük hesapları yapanların karşılarında Türkiye’yi bulacaklarını vurguladı. Ayrıntılar ilerleyen günlerde paylaşılacak.