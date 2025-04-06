Erdoğan’dan AA’ya Kutlama Mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ANADOLU AJANSI’NA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) 105. kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’e bir kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında ajansın Türk basın tarihindeki önemine vurgu yaptı.

ANADOLU AJANSI, ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın “tarafsız ve güvenilir habercilik ilkesinden ödün vermeden, her şartta ve koşulda doğru bilgiyi aktarma misyonunu başarıyla sürdüren” bir kurum olduğunu belirtti. Ayrıca, ajansın sunduğu zengin içerik ve haber akışıyla Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde de geniş bir kitleye ulaştığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI’NDAN BAŞARILAR DİLEĞİ

Cumhurbaşkanı mesajında, Anadolu Ajansı’nın tüm çalışanlarını tebrik ederek, “azim ve kararlılıkları, hakikate olan bağlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, AA’nın kuruluş yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşunda emeği geçenleri de unutmadığını sözlerine ekledi. Erdoğan, kurumun ve çalışanlarının gelecek başarılarının devamını diledi.