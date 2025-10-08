Erdoğan’dan CHP’ye Sert Tepki Hürmetsizlikle Suçladı

CUMHURBAŞKANINDAN CHP’YE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. 1 Ekim tarihinde TBMM yasama yılı açılış törenine katılmayan CHP’ye sert bir şekilde eleştirilerde bulunan Erdoğan, “İlk oturumdan kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir. Bir bardak çayı paylaştıkları için siyasi parti başkanları hedef alınmış, taşlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına böyle devam etti: “Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Üç aylık bir aradan sonra grup toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısının ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grubumuzda tüm vekillerimize geçtiğimiz yasama yılındaki çabalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Ekim 2024’ten Temmuz 2025’e kadar önemli bir dönemi geride bıraktık. Ana muhalefet partisinin Meclis’i tıkama girişimlerini başarısızlığa uğrattık.”

Erdoğan, Gazze’deki durumu da gündeme getirerek, “Gazi Meclisimiz ve AK Parti grubumuz, 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği bu soykırımda takdire şayan bir duruş sergiledi. Her alanda yoğun bir çaba içindeyiz. İsrail’in artan saldırganlığı da görüşmelerimizin önceliklerindendir. Bizim gayemiz, bölgemizde kalıcı bir istikrar sağlamak ve daha fazla kan ve gözyaşı akmadan bu acıların son bulmasıdır.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir sivil anayasaya duyulan ihtiyacı da vurgulayarak, “Demokrasi tecrübelerimizi bölen askeri darbelerin mirasını reddeden bir sivil anayasa, milletimizin gereksinimidir. 1982 Anayasası, miadını çoktan doldurmuştur. Bu sorunun ne kadar erken çözülürse, ülkemize ve milletimize o kadar fazla hizmet edilir.” ifadelerini kullandı.

Siyasetin dost-düşman ifadeleri ile tarif edilmesinin doğru olmadığını belirten Erdoğan, “Siyasi rekabet içerisinde diyalog ve uzlaşı kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşan rakipleriz. Ana muhalefetin meclisten kaçması, kendi bilecekleri iştir.” şeklinde görüş bildirdi.

Erdoğan, CHP’nin tutumunu eleştirerek, “Bu durumu karşısında kayıtsız kalamayız. İlk oturumdan kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir.” dedi ve geçmişte partisini hedef alanların şimdi aynı linç kültürünü sürdürdüğünü belirtti.