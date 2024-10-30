Erdoğan’dan Gazze Konulu Açıklama: “Bebekleri Vuruyorlar”

KONUŞMA ORTAMI VE VURGULANAN TEMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “9. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyan müminler olmayı Mevlam bize nasip etsin” diyerek konuşmasına başladı. İslam dünyasının içinde bulunduğu zor durumu ele alan Erdoğan, “İslam alemi bugün geçmişte hiç olmadığı kadar derin bir sarsıntıdan geçiyor” şeklinde ifade etti.

GAZZE’DE YAŞANAN İKİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI KRİZ

Erdoğan, İsrail’in uzun süreli işgali ve Gazze’de gerçekleşen soykırım hakkında da konuştu. “İsrail’in 10 yıldır işgal ettiği ve bir yılı aşkın süredir soykırım uyguladığı Gazze toprakları olmak üzere İslam coğrafyasının bir bölümü savaşla boğuşuyor” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Gazze’deki ölü sayısını belirten Erdoğan, “Çoğu çocuk ve kadın 50 bin masum insanın katledildiği, 2 milyon kişinin üzerlerine bomba yağdırıldığı günler yaşıyoruz” dedi. Yaşanan trajediyi tarif etmenin güç olduğunu söyleyen Erdoğan, yaşananların uluslararası hukukun ihlal edildiğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

KÜRESEL SİSTEM VE İSLAM DÜNYASININ TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir” diyerek uluslararası durumun vahim olduğunu ifade etti. İslam dünyasının bu duruma karşı yeterince tepki vermediğini belirten Erdoğan, “Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze’de ve Lübnan’da başarılı bir sınav veremedik” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, “Birçok ülke dışında İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor” diyerek yaşanan durumun insanlık için bir tükeniş olduğunu kaydetti.

KARDEŞLERE DESTEK VURGUSU

Son olarak, Erdoğan, İslam dünyasının birbirine emanet olduğunu ve karşılıklı destek olmanın önemini vurguladı. “Kardeşlerimizi özellikle verdiğimiz sözü unutmayacağız. Sırtımızı da onlara dönmeyeceğiz” diyerek bu mesuliyetin altını çizdi. Ayrıca, “Dilimizle, elimizle, kalbimizle dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmalıyız” ifadeleriyle, birlik ve dayanışmanın gerekliliğini dile getirdi.