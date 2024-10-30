Erdoğan’dan Hafızlık Yarışması Açıklamaları

YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni’nde yer alıyor. Bu etkinlik, hem din eğitiminin önemini vurgulamakta hem de gençlere Kur’an-ı Kerim’i daha iyi bir şekilde öğrenmeleri için ilham vermekte.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU

Törende Erdoğan, gençlerin dini eğitimlerindeki önemine dikkat çekiyor. “Bu tür organizasyonlar pozitif bir etki yaratıyor” ifadeleri ile, bu tür etkinliklerin gençler üzerinde teşvik edici bir etki sağladığını belirtiyor. Katılımcıların özveriyle yarışmaya katıldığını ve bu sürecin gelecekteki eğitimlerine katkı sağladığını ifade ediyor.

GELECEK İÇİN İLHAM VERİYOR

Cumhurbaşkanı, yarışmanın katılımcılarına gelecekte de bu tür organizasyonların yol göstermeye devam edeceğini söylüyor. Bu yarışmanın, gençlerin din ve kültür alanında kendilerini geliştirmeleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor. “Bu yarışmanın her bir genç için ayrı bir anlamı var” diyerek, bu tür etkinliklerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor.