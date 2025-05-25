Erdoğan’dan İmamoğlu’na Sert Mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Her Mahallesiyle İstanbul Programı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti’nin sadece sandığa değil, son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadrodan oluştuğunu dile getirdi. Aynı zamanda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmalarına da değindi. Erdoğan, “İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa, kimleri haraca, kimleri de rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor.” ifadesini kullandı.

PARTİ VEFASI VE YOL ARKADAŞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de siyaset arenasına girdiğini ve bu süreçte vefa, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu asla ihmal etmeyeceklerini vurguladı. “Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz.” diyen Erdoğan, davamızın Allah’tan ve devletten başka kimsesi olmayanlar için mücadele eden bir hareket olduğunu belirtti.

GÖNÜL HAREKETİ OLARAK KENDİMİZİ TANIMLIYORUZ

Erdoğan, “Biz bir gönül hareketiyiz, kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan adanmış bir kadroyuz.” ifadesini yineleyerek, gözlerini ve yönlerini ülkeye çevirmiş yüz milyonlarca mazlum ve mağdurun umutları olduğunu ekledi. “Bizim yol arkadaşımız elitler değildir.” diyerek, hizmetlerini kimsesizlerin kimsesi olabilmek için yaptıklarını aktardı.

NİFAK SİYASETİ VE ŞİDDETİN YERİ YOK

Cumhurbaşkanı, AK Parti’nin nifak siyaseti ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirtti. “Nifak siyasetinin bizim kitabımızda yeri yoktur. Gerilimi ve nefret dilinin siyasi lugatımızda asla yeri yoktur.” diyerek, şiddeti övmek veya sokakları yakıp yıkmayı makul bulmadıklarını açıkladı.

Erdoğan, muhalefetin tavırlarını sert bir dille eleştirdi. “Siyasetin centilmence bir rekabetten çıkıp kavga cenderesine alınmasına eyvallah etmeyeceğiz.” ifadesini kullanan Erdoğan, İstanbul’un kaynaklarının nasıl yağmalandığını ortaya çıkaran mualefetin sayısız yolsuzluklarını ortaya koyduğunu belirtti. “Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor.” sözleriyle, yolsuzluk soruşturmalarındaki gelişmelere dikkat çekti.

ÖZEL’İN TAVRI ÜZÜNTÜ VERİCİ

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ana muhalefet partisi lideri gibi değil, “suç örgütünün posta güvercini gibi” hareket ettiğini ifade ederek bu durumun üzüntü verici olduğunu dile getirdi. “Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız.” diyerek muhalefetin tavrını ve söylemini eleştirdi. Erdoğan, “Ne muhalefetin körüklediği nefretin, öfkenin, fitnenin diline teslim olacağız ne de İstanbul’umuzu sahipsiz, çaresiz, boynu bükük bırakacağız.” dedi.