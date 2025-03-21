Erdoğan’dan Nevruz ve Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “21 Mart Nevruz Günü Anma Programı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Nevruz coşkusunu paylaşıyoruz” diyerek, Türk dünyasının her noktasında Nevruz’u kutlayan tüm soydaşlara sevgi iletmekte. Ayrıca, 21 Mart’ın Bahar ve Kardeşlik Bayramı olarak ilan edilmesi için öneride bulunduğunu ifade etti ve “Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah” dedi.

GAZZE’YE YARDIMLARIMIZI ARTIRDIK

Erdoğan, Gazze’de yeniden başlayan İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü dile getirerek, “Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” şeklinde konuştu. Ramazan bayramı öncesinde insani yardımlarını artırdıklarını belirten Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve zulmün sona ermesi için diplomatik çabaların hızlandırıldığını vurguladı.

SİNSİ AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı, “Şımardıkça şımaran günden güne daha pervasız hale gelen katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz” diyerek, bu tür tehditlerin bertaraf edileceğini ifade etti. Türkiye’nin barış ve huzur dolu bir gelecek inşa etme kararlılığını vurgulayan Erdoğan, “Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine ulaşamayacaklar” dedi.

NEVRUZ KÜLTÜRÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR YER TUTAR

Erdoğan Nevruz’un Türkiye’de ve Türk cumhuriyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. “Bugün az önce ifade ettim, aynı zamanda Nevruzu da hep birlikte sevinçle kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz” diyen Erdoğan, 21 Mart’ın her yıl kutladıkları güzellikleri dostlarıyla birlikte yaşatma fırsatı olduğunu söyledi.

İBB SORUŞTURMASI

İstanbul’daki bir yolsuzluk operasyonunun sokakları karıştırmak amacıyla kullanıldığını kaydeden Erdoğan, “Milletimizin huzuruna kastetmesine Türkiye’yi terörize etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum” dedi.

CHP GENEL BAŞKANI’NIN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR

Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın çağrılarını eleştirerek, “Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermedik göstermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Hırsızlığı soygunu hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur” dedi.

TÜRKİYE SOKAK TERÖRÜNE TESLİM EDİLMEYECEKTİR

Cumhurbaşkanı, şiddet eylemlerine karşı sert bir duruş sergileyerek, “Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir” açıklamasında bulundu.