Erdoğan’dan Senegal Ziyareti Hakkında Açıklamalar

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştiriyor. Erdoğan, Faye’yi Beştepe’de resmi bir törenle karşıladı. Türkiye ile Senegal arasında toplamda 5 anlaşma imzalandı. İki lider, gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında basın toplantısında bir araya geliyor.

SENEGAL’İN ÖNEMİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Ülkemize bu ilk resmi ziyareti dolayısıyla kendisine ve heyetine hoş geldiniz diyorum.” diyerek Faye’yi selamladı. Ayrıca, “Mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Senegal’in Batı Afrika’da Türkiye’nin en sıkı ilişkiler kurduğu ülkelerden biri olduğunu belirtti ve “İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık.” şeklinde konuştu.