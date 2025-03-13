Erdoğan’dan Şinasi Yurtsever İçin Taziye Mesajı

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Şinasi Yurtseven için sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında “Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum” ifadesini kullanarak Yurtseven’in kaybının üzerindeki etkisini belirtti.

Erdoğan, “Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” diyerek Yurtseven’in ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Yurtseven’in kaybı sonrası birçok kişi üzüntü içinde kalırken, Erdoğan’ın mesajı da toplumda yankı buldu.