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Erdoğan’dan Şinasi Yurtsever İçin Taziye Mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatı ile ilgili olarak büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. Sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşan Erdoğan, Yurtsever’in millet tarafından ilgiyle takip edilen bir sanatçı olduğunu ifade etti.

TAZİYE MESAJI VE DUALAR

Cumhurbaşkanı mesajında, “Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi. Olayın ardından sanat camiasında büyük bir yas havası hâkim.

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