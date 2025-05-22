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Erdoğan’dan TDV’ye Kurban Bağışı Yapıldı

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KABUL VE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. İkili, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa hazırlanan 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı üzerinde detaylı bir görüşme yaptı.

KURBAN BAĞIŞI DESTEKLEME

Erdoğan, bu programa destek sağlamak amacıyla kurban bağışında bulundu. Ayrıca, kurban vekaletine ilişkin bağış makbuzunu da imzalayarak bu süreci resmiyete dökme işlemini gerçekleştirdi.

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