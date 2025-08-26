“Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye Mesajı: Başaramayacaklar”

KUTLAMADA BİRİKİM VE BİRLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’ndaki kutlama programında “Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, hamdolsun, kısa sürede önemli mesafe katettik” dedi.

SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER

Sürecin bazı çevrelerce sabote edilmek istendiğini belirten Erdoğan, “Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız çalışmalarını birlikten ve sonsuz kardeşliğe hedefiyle adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor” ifadesini kullandı.

ENGELLER VE TUZAKLAR

Cumhurbaşkanı terörle mücadelede engellere de dikkat çekti: “Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça, saldırı, sabotaj ve tuzaklar artacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla, kimi zaman korku yayarak yapacaklar. Ama bu sefer başaramayacaklar.”

KAZANANLARIN YOLU

Erdoğan, birlik ve kardeşlik mesajı verirken, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak; kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek” diyerek sürece destek çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı, “Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle sevgiyle selamlıyorum” sözleriyle konuşmasına başladı. Ayrıca, 86 milyon vatandaşa selamlarını iletti ve Filistinli kardeşlere dayanışma mesajları göndermeyi unutmadı.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde, “Dünyaya ‘Biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız’ mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi’nin 954. yılı mübarek olsun” dedi. Ayrıca Sultan Alparslan’ın kahramanlığını anarak, “Malazgirt’te düşmanı bozguna uğratan, Anadolu’nun cümle kapısını ardına kadar açan o güçlü irade, bugün işte buradadır” ifadelerine yer verdi.

BİRLEŞME VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU

Erdoğan, “Şunu burada samimiyetle ifade etmek isterim: Bugün, bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bugün, kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların da umudu hâline dönüşen bir devlete sahibiz” dedi. Ayrıca, Gazzeli kardeşlere yapılan yardımların önemini dile getirdi.

SONUÇLARINI ALACAĞIMIZ BİR SÜREÇ

Cumhurbaşkanı, “Şimdi bütün bu emeklerin neticelerini alacağımız bir sürecin içindeyiz” diyerek, “Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

KAZANAN HERKES OLACAK

Erdoğan, Türkiye’nin terör meselesini çözme kararlılığında olduğunu, bu konuda yılmadan mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca “Ayrılıktan, bölünmüşlükten, kardeşler arası nifaktan yıllarca rant ve çıkar devşirenler inşallah bu sefer kazanamayacak” diye ekledi.

YENİ BİR GELECEK İÇİN BİR ARADA

Cumhurbaşkanı, 86 milyonun ortak bir aile olduğuna vurgu yaparak, “Hepimizin aynı bayrağın, aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Bu cennet vatan hepimizin” dedi.

GÜVENLİ LİMAN OLMA İDDİASI

Erdoğan, Türkiye’nin zulme uğrayanların, ötekileştirilenlerin, baskı görenlerin güvenli limanı olduğunu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman böyle olacağını belirtti.