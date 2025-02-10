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Erdoğan’dan Trump’ın Gazze Planına Tepki

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TRUMP’IN PLANI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri tehcir etme planı hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, Malezya, Endonezya ve Pakistan’a yapacağı ziyaretler öncesinde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Trump’ın planına dair düşüncelerini dile getirdi.

SİYONİST LOBİNİN ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur” şeklinde konuştu. Erdoğan, bu önerilerin “tamamen abesle iştigal” olduğunu ve “havanda su dövme çabaları” olarak nitelendirdi.

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