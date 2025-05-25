Erdoğan’dan ‘TÜRKİYE İçin Hazırız’ mesajı

CUMHURBAŞKANINDAN İSTANBUL’A VURGULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul” etkinliğinde bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz” sözleriyle İstanbul’un önemine dikkat çekti.

İSTANBUL’UN KIYMETİ VE EDEBİYAT

Erdoğan, “İstanbul gibi tarihiyle kültürüyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. İstanbul’la ne kadar iftihar etsek azdır” diyerek İstanbul’a duyduğu minneti ifade etti. Etkinlikte yapay zeka ve ses klonlama gibi dijital yeniliklerin de yer aldığı sergilerin tarihi İstanbul manzaralarını sunduğunu belirtti. Ayrıca, “Bu güzel ve anlamlı etkinliğin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

NECİP FAZIL’IN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten geleceğe taşınan kültürel mirasın önemine de değindi. “Milletlerin kıymeti, zenginliği, derinliği, tarih ve medeniyete yaptığı katkılar kadar sinesinden çıkardığı yazar, şair, ilim ve tefekkür insanlarıyla mizana vurulur” ifadesini kullandı. Merhum şair Necip Fazıl’dan bahseden Erdoğan, üstadın eserlerinin “asalet” taşıdığını vurguladı.

ÜSTADIN MÜCADELESİ VE MİRASİ

Erdoğan, “Üstadın çektiği çilelerin hiçbiri boşa gitmemiş, ektiği tüm tohumlar çiçek vermiş, meyveye durmuştur” dedi. Necip Fazıl’ın eserleriyle toplumun rüyası olan sanatı, duygu ve düşüncelerle harmanladığını belirtti. Sanatın, toplumu ve bireyi bir arada tuttuğunu dile getirdi. Üstadın yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları ve hiç yılmadan yürüttüğü mücadelesini özetledi. Erdoğan, “Onunla yoldaşlık edenler ilimle bilgiyle şuurla mücehhez olmuştur” dedi.

GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanı, gençliğin Necip Fazıl’ın ideallerine sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı. Üstadın hayalini gerçekleştirmek için “Ben varım” diyebilen bir gençliğin yetişmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, “Bugün tarihini bilen, geçmişten aldığı mirası ve ruhu geleceğe aktarmaya kararlı bir gençlik var” diyerek Türkiye’nin geleceğini inşa eden gençlerin rolüne dikkat çekti. Ayrıca, “Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye’yi çok yakın zamanda sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz” sözleriyle gelecek projelerine değindi.