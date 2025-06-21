Erdoğan’dan Yapay Zeka Açıklaması: Bağımlılık Tehlikesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, sosyal medya zorbalıkları ve dijital tehlikeler konusuna dikkat çekti. “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız” ifadesiyle bu konunun ciddiyetini vurguladı.

EĞİTİMİN TEMELİ VE GÜÇLÜ YAPISI

Erdoğan, eğitimin ülke için yalnızca fiziki şartlarla değil, aynı zamanda fikri altyapıyla da en önemli alanlardan biri olduğunu belirtti. “Müfredatından eğitimci kadrosuna çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur” diye ekledi. Eğitim anlayışının kökleri ve tarihleriyle bağının kopmasının hüsranla sonuçlanacağını ifade etti ve daha önce yaşanan katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara ihtiyacı duyulmadığını vurguladı.

TEKNOLOJİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Erdoğan, eğitim kurumlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturmak için fiziki ve teknik imkanların artırıldığını aktardı. “Dijital teknolojileri her sınıfa ulaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz FATİH projesi kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık” dedi. Ayrıca, 8 bin 200 okulun altyapısını kurarak bu okullara yüksek hızlı internet hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti. Öğrencilerin gelişmesi için 626 bin 441 etkileşimli tahtanın sınıflara yerleştirildiğini ifade etti.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ VE GÜVENLİK

Yapay zekanın eğitimde sunduğu fırsatlara da değinen Erdoğan, bu alandaki paradigmaların değişebileceğini vurguladı. “Yabancı menşeili yazışma uygulamalarının güvenlik zaafiyetini gazetelerden okuyoruz” diyerek veri güvenliğinin önemine dikkat çekti. BİP uygulamasının, öğrencilerin iletişimi için teşvik edileceğini belirtti. Ayrıca, yapay zeka uygulamalarının iş yükünü azaltan bir araçtan çok, bağımlılığa sebep olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

DİJİTAL ZORBALIK VE ÖNLEM ALMA GEREKLİLİĞİ

Erdoğan, dijital zorbalık ve linç kültürünün çocukları, gençleri ve yetişkinleri tehdit ettiğini belirtirken, bu sorunun önlenmesinin önceliklerden biri olması gerektiğini kaydetti. “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz” diyerek, dijitalleşmenin olumsuz etkilerine karşı toplumun bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Özgürlüğün kurallara saygılı bir yaklaşım olduğunu ifade etti.