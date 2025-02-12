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Erdoğan’dan Yüksek Düzeyli İşbirliği Açıklaması

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ERDOĞAN’IN SELAMLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda heyet üyelerine hitap ederken, “Sayın Cumhurbaşkanı, heyet üyeleri sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum” sözlerini kullandı. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı dolayısıyla orada olduklarını belirtti.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 75. YIL DÖNÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü idrak ediyoruz” diyerek, iki ülke arasındaki uzun geçmişin önemine vurgu yaptı. Tarihi bağların 400 yıl öncesine kadar gittiğini ifade etti.

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