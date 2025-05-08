Erdoğan, Evliliği Kolaylaştırmayı Destekliyoruz

ERDOĞAN’IN VAKIFLAR HAFTASI AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı kapsamında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Bugün 101 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz.” ifadesini kullandı. Evlenmenin zorlaştırılmasına karşı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, gençlerin yuva kurmalarına destek için vakıflara çağrıda bulundu.

101 VAKIF ESERİNİN AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden önemli noktalar şöyle: “Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye’de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.”

EVLİLİK TEŞVİKİNE VURGU

Cumhurbaşkanı, Mehir vakfının 81 ilde 20 bini aşkın gence düğün ve çeyiz desteği sağladığını belirtti. 2025 Aile Yılı’nda aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteklerin artırılacağı müjdesini verdi. Doğum yardımı ödemelerindeki ciddi artışa dikkat çeken Erdoğan, dijital medyanın toplumdaki yanlış algılarla mücadeledeki önemini vurguladı. “Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.