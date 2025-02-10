Erdoğan: Filistin’e İkinci Nekbe Mümkün Değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler için Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gitti. Erdoğan’ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

Fahri Doktora Beratı Takdimi

Erdoğan’a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi’nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı verildi. Erdoğan, “Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği” toplantısı çerçevesinde kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti.

Paylaşım Kavgasına Dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya liderine teşekkür ederek başladığı ikinci konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıldönümünü hep birlikte idrak ettik. Ülkelerimiz arasındaki bu yakın ve dostane ilişkilerin gelecekte de sürmesini temenni ediyorum. Malezya ziyaretimizi bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz” dedi. Ayrıca, üretim, tüketim ve dağıtım alışkanlıklarının köklü bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çekerek, “Dünyamız yeni bir paylaşım kavgasına doğru sürükleniyor” ifadesini kullandı.

Adalet ve Barış Üzerine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinleyicilerden vicdanlarına koyarak düşünmelerini isteyip, bazı sorular sordu: “1960’larda başlayan bağımsızlık hareketlerinin önünün askeri darbelerle kesilmesi tesadüf müdür? Soğuk savaşın iki ana aktörü arasındaki bilek güreşinin kurbanları mazlum milletler mi oldu?” Ayrıca, “Ekonomi, finans ve ticarete kadar birçok alanda oyunun kurallarını belirleyenler aynı ülkelerdir” diye ekledi.

Küresel Düzene İhtiyaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde giderek artan dayatmaları, imtiyazını kaybetmek istemeyenlerin çırpınışları olarak değerlendiriyoruz” dedi. Ayrıca Türkiye’nin, nüfusu 2 milyarı aşan İslam âleminin temsil edilmediği bir yapıdan adalet beklemenin mümkün olmadığını vurguladı.

Filistin’in Haykıran Sesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi hakkımızı savunurken, başkalarının yaşadığı haksızlık ve acılara da gönlümüzü açmalıyız” diyerek, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekti. “Gazze’ye gönderdiğimiz insani yardımın yanı sıra İsrail ile ticari ilişkileri durdurarak tepkimizi ortaya koyduk” diye konuştu.

Direniş ve Soykırım Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin halkına 2. bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez” dedi. Erdoğan, Malezya ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan’a gideceğini söyleyerek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık edeceğini belirtti.