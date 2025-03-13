Erdoğan: Gazze’nin Evlatlarına Destek Verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, Gazze’nin çocuklarına destek olduklarını belirterek, “İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.” şeklinde ifade etti.

RAMAZAN’IN ANLAMINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalle halkıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken, “Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan’ınızı tebrik ediyorum.” dedi. Tüm misafirlere de selam göndererek, onların burada bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ramazan ayının olumlu etkilerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, 8. Uluslararası İyilik Ödülleri’nin bu yıl düzenleniyor olmasından dolayı da gururunu paylaştı.

DİYANET VAKFI’NIN KATKILARI

Bu yıl 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı’nın, hem yurt içinde hem de yurtdışında iyilik için kararlılıkla çalıştığını ifade etti. Eğitimden insani yardıma kadar pek çok alanda başarı çıtasını yükselttiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın binlerce öğrenciye burs vererek onlara akademik destek sağladığını söyledi. Ayrıca, savaş ve afet durumlarında zor durumda kalanlara yardım elde etmek için milletin yardım elini uzattığını vurguladı.

İYİLİK HAFTASI DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün aynı zamanda iyilik haftasının da başlangıcını kutladıklarını belirtti. Her yıl 13-20 Mart tarihleri arasında iyilik haftası olarak kutlanacağının müjdesini vererek, bu etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diledi.

MAZLUMUN YANINDA YER ALMAK

Kendinden geçmiş olan bazı insanlar için iyilik yarışına devam edilmesi yönünde çağrıda bulunan Erdoğan, “Yaratılanı yaratandan ötürü seven bir milletin, medeniyetin mensuplarıyız.” diyerek, zulme karşı durmanın kendilerini tanımladığını ifade etti.

Erdoğan, iyilik mirasını korumak için çalıştıklarını, zalimler karşısında mazlumların yanında durduklarını belirtti. Suriye’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerken, “1 milyon kardeşimizin hayatını kaybettiği Suriye’deki katliamdan kaçan muhacirlere kucak açtık.” dedi. Gazze’de zarara uğrayan insanlara destek sunduklarının altını çizen Erdoğan, Filistin davasına sahip çıkmak için her zaman cesaretli olduklarını kaydetti.

Dünya genelindeki zulmün sona ermesi adına gereken adımları atmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, iyilik sancağını taşımayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.