Erdoğan: Gazze’nin Evlatlarına Sahip Çıktık

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada Gazze’nin çocuklarına destek verdiklerini ifade etti ve “İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.” şeklinde belirtti.

RAMAZAN KUTLAMASI

Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın kıymetli yöneticilerine ve davetlilere seslenerek, “Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan’ınızı tebrik ediyorum.” dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde olmaktan mutluluk duyduğunu da vurguladı. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının tüm güzelliklerinin millet için bir bayram olduğunu ifade etti.

Erdoğan, “Kendi alanında artık bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödülleri’nin 8.’sini düzenliyoruz. Ödüle layık görülen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.” diye konuştu. Hayatını hat sanatına adamış Hasan Çelebi hocasına yapılan atıfta bulunarak, “Bugün ödülünü de kendisine takdim edecektik.” dedi.

VAKFIN HİZMETLERİ VE İYİLİK HAFTASI

Bu yıl 50. yılı kutlanan Türkiye Diyanet Vakfı, gerek eğitim gerekse insani yardımlarda her geçen gün daha büyük bir başarı elde ediyor. Vakıf, birçok kişi ve kuruma burs veriyor, savaş ve afetler nedeniyle zor durumda kalanlara yardım elini uzatıyor. Erdoğan, “Bugün aynı zamanda iyilik haftasının da ilk gününü idrak ediyoruz. Her yıl 13-20 Mart haftasını iyilik haftası olarak kutlayacağız.” şeklinde belirtti.

HAK VE ADALET ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı, “Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmadan hayırda iyilikte güzellikte yarışmaya devam etmenizi bekliyorum.” diyerek, halkın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. “İyilik mefhumunu yaşatan, zor zamanlarda insanlığa umut olan kardeşlerimi tebrik ediyorum.” dedi.

GAZZE VE FİLİSTİN DESTEĞİ

Erdoğan, iyiliği yaymak için “Zalime karşı dik durarak, mazlumun elinden tutarak” mücadele ettiklerini vurguladı. “Müslümanların hayatlarını kaybettiği Suriyede, Gazze’de ve diğer bölgelerde insanlık vazifemizi ifa etmeye çalışıyoruz. Yoksul ve mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz.” diyerek, iyilik sancağını taşımaya kararlı olduklarını dile getirdi.