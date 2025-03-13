Erdoğan: Gazze’nin Evlatlarına Sahip Çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, Gazze’nin evlatlarına destek verdiklerini ifade ederek “İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan noktalar şu şekilde: Türkiye Diyanet Vakfı’nın saygıdeğer yöneticileri, başkanlığın değerli mensupları, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bu güzel atmosferde sizlerle bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’iniz mübarek olsun. Bu kutsal günlerin hayır getirmesini diliyorum. Ramazan’ın gelişinin ve gidişinin mümin gönüller için bayram olduğuna inanıyorum.

ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

Bu yıl 8.’sini düzenlediğimiz Uluslararası İyilik Ödülleri’nin her birine layık görülen kardeşlerimi kutluyorum. 28 Şubat’ta vefat eden Hasan Çelebi hocamız, hayatını hat sanatına adamış ve pek çok talebe yetiştirmiş önemli bir şahsiyet olarak kalacak. En son 3 Ocak’ta kendisiyle bir araya gelmiş ve ona Necip Fazıl Saygı Ödülü’nü vermiştik. Bugün, kendisine ödülünü takdim edecektik. Tüm büyüklerimize ve sanat insanlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

DİYANET VAKFI’NIN HİZMETLERİ

Bu sene 50. yılını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliği yaymak amacıyla azimle çalışmaya devam ediyor. Eğitimden insani yardıma kadar başarı çıtasını her geçen gün yükseltiyor. Asırlar boyunca medreseler, hanlar ve çarşılar bunun sembolüdür. Türkiye Diyanet Vakfı, vakıf kültürümüzün taşıyıcısı olarak önemli bir rol üstleniyor. Türkiye’de ve 111 ülkede binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor. Savaş ve afetlerde zor durumda kalanlara, milletimizin yardım elini uzatıyor. Yurt içindeki ve yurt dışındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yanında yer alıyor. Her gittiğimiz yerde vakfımızın hizmetleriyle karşılaşıyoruz. Rabbim sizlerin eksikliğini bu millete göstermesin.

İYİLİK HAFTASI İLANI

Bugün aynı zamanda iyilik haftasının da ilk gününü kutluyoruz. Artık her yıl 13-20 Mart haftasını iyilik haftası olarak geçireceğiz. Kurumlarımızla pek çok faaliyet gerçekleştireceğiz. İyilik haftasının hayırlara vesile olmasını umuyorum.

MAZLUMUN YANINDAYIZ

Vicdanlarını tatile göndermiş olanlara bakmadan hayırda, iyilikte yarışmaya devam etmenizi özellikle bekliyorum. Bizler, yaratılanı yaratandan ötürü seven bir milletiz. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun yanında olmak bizim yaşam tarzımız. İyilik mefhumunu yaşatan, zor zamanlarda insanlığa umut olan kardeşlerimi, büyüklerimi ve evlatlarımı tekrar tebrik ediyorum.

FİLİSTİN DAVASINA DESTEK

İyiliğin güçlü mirasını korumak ve zenginleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İyilikle dünyayı güzelleştirmek için çabalıyoruz. Mazlumların elinden tutuyor, zalime karşı dik duruyoruz. Suriyede yaşanan trajediden kaçan kardeşlerimize kapılarımızı açtık. Gazze’deki çocukların üzerine bomba yağdırıldığı günlerde, Filistin davasına cesaretle sahip çıktık. Somali’de, Sudan’da ve Yemen’de huzur için çaba gösteriyoruz. Nerede zulüm varsa, orada bulunmaktan ve barışın sağlanması için gerekenleri yapmaktan çekinmeyeceğiz. İyilik sancağını taşımaya ve yükseltmeye devam edeceğiz.