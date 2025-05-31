Erdoğan, Gençlik Zirvesi’nde Güven Verdi. Kimse Bizi Bölemez!

ERDOĞAN’DAN GENÇLERE GÜVEN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde önemli mesajlar verdi. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen zirvede Erdoğan, gençlere güven aşılayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı, “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” diyerek gençlere seslendi.

Ayrıştırıcı Siyaset Dönemi Kapanmıştır

Erdoğan, konuşmasında ayrıştırıcı siyaseti eleştirerek, “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” ifadelerini kullandı. Gençlerin tarihi bir misyon taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” dedi.

Gençliğin Ruhu Geleceğimizi İnşa Edecek

Gençlerin teknoloji, bilim, sanat ve spordaki başarılarına da değinen Erdoğan, TEKNOFEST kuşağını övdü: “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar.” Zirvede ödül alan gençlere de teşekkür eden Erdoğan, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” şeklinde konuştu.

Tarihi Şuurun Önemi

İstanbul’un fethine de referans veren Erdoğan, gençlere tarih bilincinin kazandırılmasının önemine vurgu yaptı: “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik.”

CHP Zihniyeti Tarihe Dönüş Yapmalı

Cumhurbaşkanı, ideolojik vesayete ve tarih reddiyeciliğine karşı da eleştirilerde bulundu: “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik.” Bu anlayışın geçmişte kaldığını belirten Erdoğan, gençlerin bu mirası devralacağını dile getirdi.

Öncelik Terörsüz Türkiye

Erdoğan, terörle mücadele konusuna değinerek hedeflerini şu şekilde açıkladı: “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” Zirveye katılan gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” dedi.