Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder Sohbeti

KRİTİK GÜNLER YAŞANIYOR

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı sonrasında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan “silah bırakma ve fesih” çağrısı yaptı. Ardından, PKK da Öcalan’ın bu çağrısına uyacaklarını duyurdu.

ERDOĞAN’DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKTI

Yeni süreç, DEM Parti heyetinin siyasi partilere yaptığı ziyaretlerle devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Erdoğan’a, grup toplantısı çıkışında “DEM Parti heyetiyle görüşecek misiniz?” sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya “İmralı heyeti randevu isterse veririm.” şeklinde yanıt verdi.

GÖRÜŞME İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından harekete geçen DEM Parti, Cumhurbaşkanı ile görüşmek için başvurunun yapıldığını açıkladı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE SOHBET

Son dakika gelişmesi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meclis iftarında Sırrı Süreyya Önder ile bir sohbet gerçekleştirdiği bildirildi. O anlar kameralara yansıdı. Sırrı Süreyya Önder, Erdoğan ile yaptığı kısa görüşmede terörsüz Türkiye sürecine dair konularda konuştuğunu belirtti.