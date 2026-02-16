Erdoğan’ın BAE Ziyareti Sağlık Nedeniyle Ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) planladığı ziyareti, ülkenin Devlet Başkanı Al Nahyan’ın sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

GÖRÜŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan’ın BAE lideri Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşme hakkında bilgi veren makam, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ İLETTİ

Açıklamada Erdoğan’ın, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık problemine ilişkin derin üzüntü duyduğunu ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı ziyaretin Al Nahyan’ın rahatsızlığı sebebiyle ertelendiğini ve en uygun zamanda yeni bir tarih belirleneceğini ifade etti.