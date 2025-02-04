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Erdoğan’ın Önemli Açıklamaları ve Tebrikleri

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ERDOĞAN’IN AÇILIŞ KONUSMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın açılışında yaptığı konuşmada, “Aziz milletim, Çalışma Bakanlığı’mızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” sözleriyle dinleyicilere seslendi. Konuşmasında, “Sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullanarak, toplantının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz” diyerek katılımcıları selamladı. Erdoğan, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen bakan ve ekibini de tebrik etti.

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