Erdoğan’ın Pakistan Ziyareti İçin Hazırlıklar Yapıldı

ZİYARET ÖNCESİ ŞEHRİN HAZIRLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunmak amacıyla akşam saatlerinde İslamabad’a seyahat ediyor. Ziyaret öncesinde kentin caddeleri Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla süslendi. Aynı zamanda yol kenarlarına ziyaretle alakalı afişler asıldı.

AFİŞLERDE DOSTLUK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in fotoğraflarının bulunduğu afişlerde, “Pakistan-Türkiye dostluğu güçlenerek artıyor” ifadesi görülebiliyor.