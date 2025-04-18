Erdoğan: “İsrail Cinnet İçinde, Kan Döküyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 7 Ekim 2023 itibarıyla Filistinlilerin, “son asrın en büyük haydutluklarından birine” maruz kaldığını belirtirken, İsrail hükümetinin kadın, çocuk, bebek ve yaşlı ayrımı yapmadan cinayetler işlediğini ifade etti. Uluslararası topluma yönelik eleştirilerini sert bir dille aktaran Cumhurbaşkanı, Filistin davasının yalnızca bir mazlum halkın değil, tüm insanlığın, barışın ve adaletin davası olduğunu vurguladı.

filistin davası: insanlığın vicdan sınavı

Erdoğan, toplantıya katılan parlamenterlere hitap ederek, “Filistin’in sesi olmak için bir araya geldik. Duruşunuzla insani değerleri savunuyorsunuz, zulme susmayarak insanlığa nefes oluyorsunuz,” dedi. Filistin davasının, bir asır boyunca süren zulme, barbarlığa ve katliama karşı bir haysiyet mücadelesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, bu meselenin Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Ayrıca, toplantının Filistin için hayırlı kararlar doğurmasını dilerken, dayanışmanın sürekliliğinin önemine vurgu yaptı.

israil cinnet halinde, gazze’de binaların %80’i yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de işlediği insanlık suçlarına dikkat çekti. “İsrail hükümeti, çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir cinnet halinde Filistinli kardeşlerimizi katlediyor,” diyen Erdoğan, 212 gazetecinin yaşamını yitirdiğini, sağlık çalışanlarının hedef alındığını ve ilaç ile su eksikliği nedeniyle bebeklerin hayatlarını kaybettiğini aktardı. Gazze’deki binaların %80’inin yıkıldığını belirterek, “İnsanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıyayız,” şeklindeki sözleriyle İsrail’in eylemlerini kınadı.

uluslararası sisteme sert eleştiri: “üç maymunu oynuyorlar”

Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze’deki katliamlara karşı olan tutumunu güçlü bir şekilde eleştirdi. “Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor,” diyerek, Batılı devletlerin 18 aydır İsrail’in politikalarına karşı sessiz kaldığını belirtti. “Nerede uluslararası hukuk? Nerede BBC, CNN?” sorularını yönelten Erdoğan, uluslararası hukukun güçlünün çıkarlarını korumak için bir araç haline geldiğini ve küresel sistemin Gazze’deki sınavı kaybettiğini ifade etti. Ayrıca, Batılı devletlerin İsrail’e karşı ambargo uygulamadığını da vurguladı.

islam dünyasına sitem: “kendimizden bekleneni yapamadık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının Filistin konusundaki yetersiz tepkisini dile getirdi. “İçim kan ağlayarak söylüyorum, İslam dünyası kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir,” dedi. Bazı kesimlerin Filistin direnişine “terörizm” damgası vurduğunu ve bu durumun soykırımı normalleştirmeye çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı, Filistin halkının bir asırdır işgalci bir devlete karşı özgürlük mücadelesi verdiğini belirtti.

israil halkına çağrı: “yönetimlerinize ‘dur’ deyin”

Cumhurbaşkanı, İsrail halkına seslenerek, 75 yıl önce Holokost’u yaşayan bir toplumun Gazze’deki katliamlara tepki göstermesi gerektiğini söyledi. “İsrail halkını, yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum,” diyerek, İsrail’in soykırım politikalarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

türkiye’nin kararlı duruşu: “filistin davasını terk etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e destek politikalarını sürdüreceğini ifade etti. Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya devam edeceklerini ve İsrail’in yardım engellerine rağmen masumları destekleyeceklerini belirtti. Türkiye’nin, İsrail’in işlediği suçlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne müdahillik başvurusunda bulunduğunu hatırlatarak, “Netanyahu ve cinayet şebekesini er ya da geç yargılanırken göreceğiz,” şeklinde konuştu. Mescid-i Aksa’nın kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Erdoğan, İsrail’in provokasyonlarına derhal son vermesi gerektiğini belirtti.

bölgesel barış ve iki devletli çözüm vurgusu

Erdoğan, İsrail’in Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarının, Netanyahu’nun Ortadoğu’da barış istemediğini gösterdiğini ifade etti. “İsrail başıbozuk bir örgüt gibi davranıyor. Komşularını istikrarsızlaştırarak güvenliğini sağlayamaz,” dedi. Bölgede barışın sağlanması için ateşkesin acilen gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, iki devletli çözümün alternatifi olmadığını ve özgür bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti. “Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistinlilerindir,” diyen Erdoğan, Türkiye’nin tek kalsa bile Filistin davasını savunmaya devam edeceğini belirtti.